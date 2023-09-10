Türkiye’de içinde ‘V’ harfi bulunan iller hangileri? Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan…

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 1 milyon TL değerindeki soru izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Rabia Birsen Göğercin, büyük ödülün sahibi olabilecek mi? İsminde ‘v’ harfi olan iller hangileri? ‘Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur’ sorusunun yanıtı ne?

İsminin içinde 'v' harfi olan şehirler denildiğinde akıllara ilk olarak 'v' harfiyle başlayan Van geliyor. Doğu Anadolu'nun en büyük illerinden olan ve sınırları içinde Van Gölü'nü bulunduran Van, 'v' harfi ile başlayan şehirler içinde akıllara ilk gelen oluyor.

İçinde 'v' harfi bulunan şehirler neler?

Van haricinde kelime içinde 'v' harfi barındıran diğer şehirler ise şöyle; Sivas, Nevşehir, Artvin, Yalova.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1 milyon TL'lik sorunun cevabı ne? Rabia Birsen milyonluk soruya hangi cevabı verecek?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen heyecan dolu program atv'de devam ediyor.