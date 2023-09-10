Rabia Birsen Göğercin 1 milyon TL kazanabilecek mi? Büyük heyecanın yaşandığı Milyoner’de 1 milyon TL değerindeki 12. Sorunun yanıtı ne? Rabia Birsen Milyoner’de “Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?” sorusuyla karşı karşıya…

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusunun açılmasıyla heyecan dozu arttı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yarışan Rabia Birsen Göğercin, "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna doğru cevabı verebilecek mi?

Karşısına çıkan soruları teker teker geride bırakarak 1 milyon TL değerindeki soruya ulaşan genç yarışmacı Rabia Birsen, Milyoner izleyicilerine büyük heyecan yaşattı. İzleyenleri atv ekranına kilitleyen Milyoner'de Rabia Birsen Güvercin 1 milyon TL kazanabilecek mi? İşte Rabia Birsen Göğercin'in 1 milyon TL kazanmasının önünde tek engel olarak duran o soru…

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

a- Ş

b- V

c- G

d- H

Büyük bir heyecanla izlenen Milyoner'de "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusunun yanıtı ne olacak? Rabia Birsen, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu bu soruya hangi cevabı verecek?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL değerindeki soru heyecanıyla atv ekranında devam ediyor.