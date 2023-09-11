1 Milyon yeni sahibine çok yakıştı

24 yaşındaki Konya doğumlu Rabia, eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Rabia, bilgisiyle 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandırmıştı. Rabia, 1 Milyon TL değerindeki soruyu doğru yanıtladı ve ekran başındaki milyonları kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" hem reyting hem de sosyal medyada zirvede yer aldı.

Kim Milyoner olmak İster yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %4,84 izlenme oranı ve %16,23 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bu gece açılan 1 Milyon TL'lik soruda #kimmilyonerolmakister, #Rabia ve #1Milyon etiketleri bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!



Yarışma hakkındaki etiketler Twitter Türkiye Trending Topics sırasında bölüm sonuna kadar zirvede kalmayı başardı.