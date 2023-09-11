Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezona özetsiz bölümüyle başlıyor

Salı akşamlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezona özetsiz başlıyor. Heyecan dolu bir bölümle sezona başlamaya hazırlanan BBCS'de neler olacak? BBCS yeni sezon ilk bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezona başlıyor. İlk sezonunda Salı akşamlarına damga vuran BBCS heyecan dolu bölümleriyle atv ekranına geliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon, özetsiz ilk bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümde neler olacak?

Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.

Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyumdur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon özetsiz ilk bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!