atv'nin yeni dizisi 'Safir' ikinci bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Yeni sezonun iddialı dizisi Safir, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Safir gece boyunca sosyal medya gündeminden de düşmedi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin ikinci bölüm etiketi #Safir bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar listede kalmayı başardı.

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

Dizinin ikinci bölümünde neler oldu?

Ateş, Feraye'nin sırrını saklar ve bebekten kimseye söz etmez. Yaman, Aleyna'ya yıldırım nikahı kıyar. Feraye bebeği gizlice dünyaya getirmek için İstanbul'a gitme planı yapar. Ama Çetin, Feraye'yi babasını huzurevine yerleştirmekle tehdit edip gitmesine mani olur. Öte yanda Ömer de Ateş'i Bade'yle evlenmesi konusunda zorlar. Ateş hem dedesine boyun eğmemek hem de Feraye'ye sahip çıkmak adına gidip Feraye'ye evlenelim der. Bu sırada Bora bulunur, yaşıyordur. Bunu öğrenen Yaman, Feraye'ye her şeyi anlatacak, sonra da suçu üstüne alıp teslim olacaktır. Yaman, Feraye ile konuşmak için okula gittiğinde Ateş'i onunla beraber görüp delirir. Ateş'in teklifini kabul etmemiş olan Feraye, Yaman'ın yanında Ateş'e onay verir. Yaman Abisinin ağzından evlenecekleri haberini alır.