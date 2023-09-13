BBCS yeni sezonuna iddialı başladı

Ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonuna Tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olarak başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncu kadrosu ve set ekibi yeni sezonun ilk bölümünü birlikte izledi.

Yapılan kutlama yemeğinde Oktay Kaynarca, ekibe ve basın mensuplarına yaptığı konuşmada "Tüm ekibime ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim, emeklerinize sağlık gurur duyacağımız bir iş çıkardık. Çok yorulduk ama değdi" dedi. Dizi ekibi, bölümü birlikte izledikten sonra kutlama pastasını kesti.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yeni sezona yeni yüzlerle Karadeniz'de başlayan diziye 35'e yakın isim dahil oldu.

Yapımcılığını KYN Yapımevi yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ı yeni sezonda Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.