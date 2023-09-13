ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

"Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

GİRİŞ TARİHİ:  13.09.2023, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ:  13 Eylül 2023 Çarşamba, 11:51
"Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ 1 Milyon TL’lik büyük ödülünü verdikten sonra, bu sezona yeni para ağacıyla devam edecek!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.

Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL / BARAJ

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL

6.Soru-30.000 TL

7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL

10.Soru-300.000 TL

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-5.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!

DİĞER HABERLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN