"Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandıracak!

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ 1 Milyon TL’lik büyük ödülünü verdikten sonra, bu sezona yeni para ağacıyla devam edecek!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi – kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" para ağacını yeniledi.atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL'ye yükseldiği yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Yarışmada ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseldi.

Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL / BARAJ

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL

6.Soru-30.000 TL

7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL

10.Soru-300.000 TL

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-5.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor!