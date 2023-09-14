Barbaros katil mi olacak?

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar. Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır: "Kime dokunayım? Hüma'ya mı Gülayşe'ye mi?"

Lara Eyüboğlu, babasının isteğini yerine getirecek mi?

Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Gülayşe ölüm döşeğindeki babasının isteğini ezip geçecek mi yoksa kardeşlerini sokağa mı atacak?

Barbaros, babasını öldürecek mi?

Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır. Barbaros artık bir baba katili mi olmuştur?

Kara ne istiyor?

Tam da Gülayşe ve Barbaros ilişkisi parçalanırken Kara neden Lara'nın peşinde dolanmaya başlamıştır? Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi nasıl koruyabilir?

