Barbaros, Çatal’ı işte böyle çatıdan aşağı itti

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 23. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un, babası Çatal’ı çatıdan aşağı atması bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 23. bölümünde; Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışıp bindikleri minibüsün frenlerini bozmuştu ve masum bir genç kız olan Emine'nin Feza'nın eline düşmesine sebep olmuştu. Bu durum artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal aldı ve Barbaros; Çatal'a bir bedel ödetmek için Çatal'ı, sokak çocuklarını dilendirdiği mekânın çatısından "Kim bilir burada kaç kızın sevebileceği çocuğu öldürdün… Kim bilir kaç çocuğun çok sevebileceği kızı öldürdün… En sonunda benim sevdiğimi öldürüyordun o uçurumda! O uçurumdan uçtu ama çok şükür yaşıyor! Bakalım sen buradan uçtuğunda yaşayabilecek misin!" diyerek aşağı itti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 23. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.