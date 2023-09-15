Gülayşe, Barbaros’un yarasını sardı!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 23. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe ve Barbaros’un Mola Yeri’ndeki duygusal diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 23. bölümünde; Gülayşe, annesi Bahar'ın Ali tarafından öldürüldüğü anların kaydını Barbaros'a izletti. Bu sırada dikişlerinin açılması ve yarasının kanamaya başlamasıyla Gülayşe, Barbaros'un açılan dikişlerini dikmeyi teklif etti. Gülayşe, yarayı dikerken hastanede söyledikleri için üzgün olduğunu ve onun Barbaros'u affetmesi için bir şey demesini istedi. Birlikte olmalarının imkânsız olduğunu söyleyen Barbaros'a karşılık Gülayşe ise "Sana yemin olsun ki, bu beni son bırakışın, sana son yalvarışımdı!" diyerek orayı terk etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 23. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.