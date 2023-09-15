İkinci DNA testi herkesi şaşkına çevirdi

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak’ın dün akşam ekrana gelen otuz yedinci bölümü beğeniyle izlendi.

Doktorun söyledikleriyle öfkeden gözü dönen Tarık korkunç bir şekilde Güzide'yi suçlamaya başladı. Bu fırsatı kaçırmayan Mualla da Güzide'ye sert sözleriyle saldırmaktan geri durmadı. Bebeğin kaçırılma haberi ise ortalığı iyice karıştırdı. Herkes bebeği bulmak için seferber olurken Tolga'nın Oylum'a olan yakın davranışları Kahraman'ın dikkatini çekti. Oltan, Tolga'yı korumak için Oylum'dan uzak durmasını tembihlerken Kahraman da kendisine anlatılanlar sonucu hedefine Tolga'yı aldı.

Kahraman, bebeği kaçıranın teyzesi olduğunu öğrenince deliye döndü. Bebeği Oylum'a teslim etmek ve çok kızdığı teyzesinin yaptıklarından kimsenin haberi olmaması için bir plan yaptı. Ancak Diclelilerin planı Yeşim'in hamlesiyle suya düştü.

Yeşim ise dahil olduğu bebek kaçırma olayını kendi lehine çevirmek için bebeği kendi elleriyle Oylum ve Güzide'ye teslim etti.

Bebeğin Mualla tarafından kaçırıldığını öğrenen Güzide, soluğu onun evinde aldı. Her şeyi bildiğini söyleyen Güzide, Mualla'ya gözdağı verdi.

Bir yandan da Tarık'ın suçlamalarıyla mücadele eden Güzide, masumiyetini kanıtlamak için ikinci bir test yapılmasını istedi. Ancak test sonucunda Oylum'un Tarık'ın da, Güzide'nin de kızı olmadığı ortaya çıktı.

Aldatmak'ın 37. Bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için burada