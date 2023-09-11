ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK BÖLÜMLER
14 Eylül 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 37. Bölüm

Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır. Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir. Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır. Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

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7 Eylül 2023, Perşembe
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8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm Aldatmak

ALDATMAK DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
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14 Eylül 2023, Perşembe
37. Bölüm fragmanı Aldatmak
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14 Eylül 2023, Perşembe
37. Bölüm fragmanı Aldatmak
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7 Eylül 2023, Perşembe
36. Bölüm fragmanı Aldatmak

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