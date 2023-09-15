Macaristan'dan Kardeşlerim'e büyük ilgi

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Macaristan'da yayınlanan Telenovella Dergisi Kardeşlerim dizisi oyuncularını sette ziyaret etti.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, dördüncü sezonuyla ekranlara geri döndü. Yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük yankı uyandıran Kardeşlerim dizisi Macaristan'da da gönülleri fethetti.

Macaristan'da yayın yapan VOX Magazine bünyesinde yer alan Telenovella dergisi, Kardeşlerim dizisinin setine özel bir gezi düzenleyerek oyuncularla röportaj gerçekleştirdi. Dizinin sevilen oyuncuları Bilal Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Recep Usta, Aylin Akpınar, Nihan Büyükağaç ve Berk Ali Çatal, Dr. Nagy Gergely Milan'ın sorularını yanıtladı.

Kardeşlerim dizisi 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren Macaristan'da TV2 kanalında reyting rekorları kırıyor. Dizinin ortalama izlenme payına göre Kardeşlerim, Total Individuals kategorisinde %19.1 share alarak kendi zaman diliminde en çok izlenen program oldu.