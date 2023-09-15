Mutfak Bahane'de kıyasıya rekabet bu hafta da devam etti

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Büyük sürprizler ile başlayan Mutfak Bahane'de ilk hafta finali herkesi şok etti

Fenomen yarışmacılar ile hafta boyunca ekranda olan Mutfak Bahane'ye Cuma finalinde yaşananlar damga vurdu.

Yaşanlar herkesi bir kez daha şok etti

Fenomen gelin Nuriye'nin ekipten gizlice fazla tuz alarak yemeğine koyması yarışmacılar tarafından ağır eleştirilirken, kamera kayıtlarından tespit edilen büyük hata şampiyon gelinin ceza almasına sebep oldu.

Damla görümcesine tüyo mu verdi?

Final gününün ilk tadımında sürpriz malzemesi kırmızı pancar olan yöresel yemek yoğurt paçası yapıldı. Tarifi kendi hayal güçleri ile yorumlayan gelinlerden Damla büyük tepki aldı.

Görümce Ayşegül Hanım Damla'ya niçin 5 puan verdi?

Kalp şeklinde pancarların olduğu tabağa 5 puan veren ayşegül hanım stüdyoda büyük tartışmalara yol açtı.

Duran'ın sürprizi herkesi güldürdü

Eşine büyük sürpriz bir hediyesi olduğunu söyleyen duran stüdyo da heyecan yarattı. Hediye paketinin içinden çıkan hediye ise hem şaşırttı hem güldürdü.

Mutfak maşası hediye eden Duran'ın eşine verdiği manidar mesaj ise ikili arasında tartışmaya sebep oldu.

Mutfak bahane tarihindeki en ilginç final

Hem hafta birincileri hem de eleme potasındaki gelinler arasındaki eşitlik finale damga vurdu.

15 bileziği Dilara ve Özge paylaştı

Eleme potasına giren Nuriye ve Damla'nın puanları da aynı olunca elenecek yarışmacılar kura ile belirlendi. Geçen sezonun şampiyonu olan Nuriye ve Duran çifti kura sonucu ile yarışmaya veda etti.