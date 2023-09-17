Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla bu akşam 20.00'de atv'de!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yeni para ağacı ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonda yenilenen para ağacıyla daha fazla kazandırmayı hedefleyen Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de atv ekranına geliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yeni para ağacıyla devam ediyor. Son olarak Rabia Birsen Göğercin'in 1 milyon TL'yi kazandığı Milyoner'de büyük ödül tam 5 milyon TL oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor.

Yeni para ağacı 'milyoner' yapacak!

Birbirinden başarılı yarışmacıların ilk kez 5 milyon TL için yarışacağı ve yeni para ağacıyla göz kamaştıran Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük heyecan yaşanacak. Sevilen yarışma programı izleyenleri hem sorularıyla hem de yarışmacıların özel hikayeleriyle ekrana kilitleyecek.

7'den 70'e herkesin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!