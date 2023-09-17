Orhan, Ömer’i korumak isterken bıçaklandı!

Kardeşlerim fırtınası yeni sezonda da esmeye devam ediyor. Her bölümü ile heyecan yaratan Kardeşlerim'in 96. Bölümü'nde neler yaşandı? 97. Bölüm'de neler olacak?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Kardeşlerim bir kez daha Trendlerde!

Dizinin dün akşam yayınlanan 96. bölümü ve bir sonraki bölümün tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz YouTube'da "Trendler Listesi"ne girdi.

Kardeşlerim 96. Bölümde neler yaşandı? Doruk'un ölümü hangi dengeleri değiştirdi?

Doruk'un ölümü herkesi perişan etmiştir. Bu feci olay tüm dengeleri de değiştirir. Ömer, Süsen başta olmak üzere kimseyi affetmez. Sarp ile Ömer arasındaki gerilim yine yükselmiştir. Sarp, Ömer'i okulun deposuna kitler ve sınavı kaçırmasına neden olur.

Doruk'un ölümü Asiye ve Nebahat'in yakınlaşmasına neden olur. Acı kayıpları aralarındaki buzların kırılmasına neden olur. Akif ise Doruk'un ölümünü kabullenemez ve Mahir'i onun yerine koyar. Ömer çalıştığı fırında mobinge uğrar. Aralarında çıkan kavgada Dinçer bıçağı kapar ancak Ömer yerine araya giren Orhan'ı bıçaklar.

Heyecan dolu gelişmeleriyle büyük merak uyandıran dizide Orhan'ın yaşayıp yaşamadığı ve sonrasında Ömer'in yapacakları beklentiyi arttırdı. Kardeşlerim yeni bölümü ile her Cumartesi atv'de.