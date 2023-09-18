Her bölümüyle soluksuz izlenen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezona heyecan dolu bir başlangıç yaptı. BBCS yeni bölümde neler olacak? BBCS 37. Bölüm ne zaman?

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesecek bir bölümle ekrana geliyor. Aksiyon ve heyecan dolu sahnelerinin yanında duygusal hikayesiyle de izleyenleri ekrana kilitleyen BBCS, yeni sezona muhteşem bir giriş yaptı. Kadrosunu usta isimlerle güçlendiren Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv ekranına geliyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 37. Bölüm'de neler olacak?

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır. Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir. Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur.

Heyecanın baştan sona hız kesmediği yeni bölümüyle Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!