Efsane Ezel Dizisinin Eyşanı Kimdir? Cansu Dere'nin Biyografisi

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Yayınlandığı dönemde atv ekranına damga vuran ve muhteşem senaryosuyla 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Ezel dizisinin Eyşan'ı kimdir? Eyşan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cansu Dere kimdir, nerelidir?

Cansu Dere kimdir?

Ezel dizisinde oynadığı Eyşan karakteriyle akıllara kazınan Cansu Dere, dizideki oyunculuğuyla ilgi odağı olmayı başarmıştı. Bugün dahi sosyal medyanın dilinden düşmeyen Eyşan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cansu Dere ile ilgili merak edilenler burada…

Cansu Dere nereli, kaç yaşında?

14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cansu Dere'nin babası Bulgaristan göçmeni olarak biliyor. Annesinin Selanik göçmeni olduğu öğrenilen başarılı oyuncu, canlandırdığı onlarca karakterle akıllara kazındı. Oyunculuk hayatını sürdüren Cansu Dere, Ezel'in ardından da birçok yeni projede rol aldı.

Cansu Dere hangi üniversite mezunu?

2023 yılı itibariyle 43 yaşında olan Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı. 2000 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye'nin en güzel üçüncü kızı seçilen Cansu Dere, eğitimini yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başladı. Ünlü modacıların defilelerinde boy gösteren Cansu Dere, yurt dışında da Türkiye'yi temsil etti. Dünyaca ünlü markalar için podyuma çıkan güzel oyuncu, reklam filmlerinin de aranan yüzü haline geldi.

Podyumdaki başarısını ekrana da taşıyan Cansu Dere, özel kanallarda sunuculuk yaptı. Farklı tarzda programları başarıyla sunan başarılı isim, televizyon dünyasında da adından söz ettirdi.

Cansu Dere oynadığı diziler, filmler nedir?

Oyunculuğa 2004 yılında adım atan Cansu Dere, 2006-2008 yılları arasında Sıla dizisinde başrol olarak yer aldı. Sıla Genco karakteriyle izleyenleri duygulandıran ünlü oyuncu, ekrana yakışmasıyla da otoritelerden tam not aldı. Cansu Dere, 2009 yılında kadrosuna girdiği Ezel dizisiyle farklı bir kitleye ulaşmış oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Ezel dizisinde Eyşan karakterini oynayan güzel oyuncu, performansıyla izleyenleri büyüledi.

Ünlü oyuncu Yahşi Batı, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm, Acı Aşk, Son Osmanlı: Yandım Ali gibi filmlerde rol aldı.

Cansu Dere evli mi? Çocuğu var mı?

2000 yılından bu yana televizyon izleyicisinin ve sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Cansu Dere, zaman zaman özel hayatıyla da gündem oldu. Ünlü isimlerle ilişkileriyle gündeme bomba gibi düşen Cansu Dere hiç evlenmedi. Güzel oyuncunun çocuğu bulunmuyor.