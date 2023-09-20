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Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  20.09.2023, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ:  20 Eylül 2023 Çarşamba, 15:38
Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir. Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir.

Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir. Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır. Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

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