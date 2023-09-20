Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Perşembe akşamı atv'de!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu benzersiz sohbetiyle her hafta atv ekranında merak edilenleri yanıtlıyor.

Bu haftaki programında ise,

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Kudsi hadis nedir?

Kudsi hadisler peygamber efendimize nasıl bildirilmiştir?

Kudsi hadisleri diğer hadislerden ayıran nedir ?

Hepsi ve daha fazlası Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Perşembe 00.20'de atv'de!