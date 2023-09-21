Oktay Kaynarca, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı...

atv ekranlarında Salı akşamlarına damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir Türk karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi!

2006 yılında kurulan Seul Uluslararası Drama Ödülleri, global olarak dünyanın ilk drama ödüllerini verme görevini üstlenmektedir. Drama sektörünü geliştirmek ve dünyanın dört bir yanında bulunan insanları drama aracılığıyla bir araya getirmeyi vizyon edinmişlerdir.

Bu yıl on sekizincisi düzenlenen Seul Uluslararası Drama Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi drama dizilerini ve en iyi drama ödüllerini seçti.

Ödül töreni Güney Kore'de...

Seul Uluslararası Drama Ödülleri Organizasyon Komitesinin Başkanı Eui-Chul Kim önderliğinde düzenlenen yarışmaya 44 farklı ülkeden 344 farklı çalışma katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oktay Kaynarca'yla beraber yarışan diğer oyuncular; Michael Chiklis, Eric Cantona, Navid Mohammadzadeh, Spyros Papadopoulos ve Wei Fan oldu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bugün gerçekleşen ödül töreni, KBS2TV kanalında canlı olarak yayınlandı. Bu yıl ödül töreninde ayrıca juriler arasında da yer alan Yurt Dışı İçerik Satış Müdürü Müge Akar atv'yi temsilen törene katıldı.