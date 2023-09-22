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Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  22.09.2023, 20:13
Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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