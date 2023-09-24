Arda Berç Dalıcı, Kim Milyoner Olmak İster’de açıkladı: “14 yumurtada durduran…”

7’den 70’e herkesi ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster yeni para ağacıyla heyecan fırtınası estirmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne, son dönemde canlandırdığı Yalvaç karakteriyle sosyal medyayı kasıp kavuran Arda Berç Dalıcı katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını büyük bir heyecan içinde yanıtlayan Arda Dalıcı, mesleğinin oyunculuk olmadığını ancak artık bu alanda ilerlemek istedipini söyledi. Oynadığı karakterin birkaç nokta hariç kendisine benzediğini dile getiren vücut geliştirme sporcusu, '14 yumurta' konusuna da açıklık getirdi.

Arda Dalıcı, kaç para kazandı?

Yarışmada heyecan dolu anların yaşandığı anlarda keyifli sohbetiyle ilgi çeken genç yarışmacı, ne kadar ödül kazandı? Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan ve Yalvaç karakterine hayat veren Arda Berç Dalıcı'nın Milyoner performansı nasıldı?