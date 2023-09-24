Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim yine çok konuşuldu, yine çok izlendi!

Kardeşlerim'de büyük heyecan devam ediyor. Kardeşlerim 97. Bölümü'nde neler oldu?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

97. Bölümde neler yaşandı? Orhan'ın annesi yıllar sonra çıkageldi!

Okulun başına geçen Şevval, Ömer ve Asiye'ye rahat nefes aldırmaz. Her şeyden onları suçlar. Onları okuldan atmak için türlü türlü bahaneler bulur. Sarp da annesinin işini kolaylaştırmak için okulun duvarlarını annesine hakaret dolu laflarla boyar ve suçu üzerlerine atar. Çocuklar okuldan atılmak üzereyken Akif, müdahale ederek Şevval'i bildiklerini anlatmakla tehdit eder. Hiç istememesine rağmen çocuklar okulda kalır. Ancak Şevval'e de rahat yoktur. Sado kapısına gelir ve para ister.

Onu Akif'in gönderdiğini düşünen Şevval onu kovar. Sado da Suzan'ı arar kocasının ölümü hakkında gerçekleri anlatacağını söyler ve randevu verir. Şengül ve Orhan ise büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar. Orhan'ın annesi yıllar sonra kapılarına gelir.

Kardeşlerim 98. Bölüm Fragmanı izle

Kardeşlerim setinde kutlama

Her bölümü hem ekran hem sosyal medya da büyük yankı bulan Kardeşlerim YouTube kanalı 5 milyon aboneyi geçti. Sette bu başarıyı kutlamak adına pasta kesildi. Sevilen oyuncular pastayı beraber kesip birlikte poz verirken diziyi 4 sezondur ilgi ile izleyen hayranlarına teşekkür ettiler.