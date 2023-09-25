Avrupa Yakası nerede çekildi? Ne zaman başladı?

Avrupa yakası dizisi hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik.

Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitleyen Avrupa Yakası, ünlü karakterleri ve benzersiz senaryosuyla Türkiye'nin unutulmazları arasında yer almaya devam ediyor. Avrupa Yakası'nın merak edilenleri ve diziyle ilgili merak edilenler burada!

Avrupa Yakası dizisi nerede çekildi?

Avrupa Yakası dizisi tüm zamanların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Popülerliğini hala sürdüren dizi ile ilgili detaylar hala araştırılıyor. İzleyenlerin en merak ettiği sorular arasında dizinin nerede çekildiği yer alıyor. Sütçüoğlu ailesinin evi olarak bildiğimiz bir apartman dairesinde, Avrupa Yakası Dergisi ofisi ve Sütçüoğlu Muhallebicisi geçen dizi Plato Film'in Taksim'deki Plato stüdyolarında çekilmiştir.

Avrupa Yakası dizisinin binası nerede?

Avrupa Yakası dizisinin hafızalara kazınan binasının yeri en çok merak sorulardan biri. Dizide Sütçüoğlu Apartmanı olarak sıkça gösterilen, kırmızı renkli apartman İstanbul'un Şişli semtinde yer alıyor. Dizinin sembolü haline gelen apartmanın gerçek adı ise Antik Konak olarak biliniyor.

Avrupa Yakası dizisi ne zaman başladı?

Avrupa Yakası dizisi ekranlara geldiği dönemde gördüğü ilgili günümüzde de görmeye devam ediyor. Türk televizyonlarının kült içeriğinin hangi yıllarda ekrana geldiği ise büyük merak konusu. Birçok ünlü tiyatrocu ve oyuncunun yer aldığı Avrupa Yakası ekran macerasına 11 Şubat 2004'te atv ekranlarında başladı.

Avrupa Yakası dizisi ne zaman bitti?

Avrupa Yakası dizisi yıllar önce ekranlara veda etse de klasik bir dizi olarak hala izlenmeye devam ediyor. 2004 yılında ilk bölümü yayınlanan Avrupa Yakası ekranlara 24 Haziran 2009 yılında 190. Bölümüyle veda etti. 190 bölüm boyunca izleyicileri kahkahaya boğan Avrupa Yakası, hala sosyal medyada yer alan esprileriyle gündeme geliyor.

Avrupa Yakası dizisi oyuncuları kimdir?

Avrupa Yakası dizisinin kadrosu unutulmaz karakterlere hayat verdi. Her biri bugün ayrı ayrı popüler olan karakterleri canlandıran ünlü oyuncular izleyenler için merak konusu. Sütçüoğlu ailesinin babası olarak bilinen Tahsin Sütçüoğlu'nu Gazanfer Özcan, anne İffet Sütçüoğlu'nu Hümeyra, evin kızı Aslı'yı aynı zamanda dizinin senaristliğini yapan Gülse Birsel, evin oğlu Volkan'ı Ata Demirer, Avrupa Yakası Dergisi çalışanlarından Selin'i Evrim Akın, Şehsuvar'ı Bülent Polat, Yaprak'ı Hale Caneroğlu, Şahika ve aynı zamanda Dilber Hala'yı Binnur Kaya, dizinin en unutulmaz karakter Burhan Altıntop'u Engin Günaydın, Kubilay ve Gülenay'ı Vural Çelik, Cem'i Levent Üzümcü, Fatoş'u Şenay Gürler, Tanrıverdi'yi Sarp Apak, Sacit'i Tolga Çevik, Bülent'i Rutkay Aziz, Makbule'yi Hasibe Eren, Gaffur'u Peker Açıkalın, Dursun'u Ömür Arpacı, İzzet'i Timur Acar, Hamiyet Hala'yı Gönül Ülkü ve Tevfik Enişte'yi ünlü oyuncu Müşfik Kenter canlandırmıştır.