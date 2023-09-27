Esra Erol’da, 24 yıllık hasret 24 saatte sona erdi! Berke Kalem ve babasının kavuşması...

atv'nin ekrana damga vuran programı Esra Erol'da 24 yıllık hasreti dindirdi. Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'a başvuran Berke Kalem, babasına kavuştu. O anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 24 yaşındaki Berke Kalem, hayatıyla ilgili gerçekleri öğrenmek ve biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'da programına katıldı. 24 yaşındaki Berke, büyüten ailesi tarafından çok iyi bakıldığını ve yine de köklerini aradığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol, biyolojik baba İlhan T.'yi 24 saat içerisinde buldu

Baba oğul canlı yayında kucaklaştı. 24 yıl sonra babasını ilk defa gören ve gözyaşlarına hakim olamayan Berke Kalem'in ilk sorduğu soru ise "Hiç merak etmedin mi" oldu.

Bir mutlu sona daha imza atan Esra Erol, genç adamın hayatına dokundu ve 24 yıllık hasret son buldu.

Esra Erol'da hafta içi her gün canlı yayınla atv'de!