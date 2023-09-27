Kardeşlerim'den merak uyandıran 2. Tanıtım

Youtube Trend listesine hızla giren tanıtımları yine çok ses getiriyor

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Kardeşlerim, hem bölüm hem de tanıtımları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Sevilen dizinin yayınlanan 97. Bölümü ve cumartesi akşamı yayınlanacak 98. Bölüme ait iki tanıtım da çok izlenenler listesinde girerken sosyal medyada ise yaşanacaklara dair heyecan dolu yüzlerce yorum geldi.

Yakalanması güç bir başarılara imza atan Kardeşlerim heyecan dolu yeni bölümü ile bu Cumartesi atv'de.

98. Bölüm 1. Tanıtım

98. Bölüm 2. Tanıtım

ve

Kardeşlerim 97. Bölüm

Kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.