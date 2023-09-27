Kuruluş Osman yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Sosyal medya yankılandı.

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman 5. sezon heyecanıyla atv ekranında olacak. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 5. sezon ilk tanıtımı atv'de yayınlandı.

Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle yıldızlaştığı Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile yine büyük bir heyecana sahne olacak. Muhteşem kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Kuruluş Osman, 5. sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

Nefes kesen aksiyon sahneleri yeni sezonda devam edecek!

Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, yeni sezonuyla ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Her bölümü nefes kesen aksiyon sahneleriyle dolu olan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda neler olacak? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezonda da Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.



