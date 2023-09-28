Acıların kadını Bergen'in çarpıcı hikayesi herkesi ekran başını topladı

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden Bergen'in genç yaşta veda ettiği hayatını konu alan, gişe rekorları kıran film dün akşam atv'de TV'de ilk kez ekranlara geldi.

Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, orada yaşadığı aşkın ardından da ebediyete uzanan öyküsünü anlatan sinema filmi Çarşamba akşamının en çok izleneni oldu.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın oynadığı Bergen, Tüm Kişiler'de %7,64 reyting ve %22,02 izlenme payı ve20+ABC1'de %6,62 reyting ve %18,00 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.