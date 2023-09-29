Gülayşe, Ateş Kuşları'na kıyamadı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 25. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe, Mola Yeri’ni yıktırma kararından geri döndü.

'Ateş Kuşları'nın 25. bölümünde; babasının ölümüyle sarsılan Gülayşe, kaybıının ardından babasının ruhuna yemek dağıttı. O sırada; kendi aralarında Köksüzler hakkında konuşan çocukların konuşmalarına kulak misafiri oldu. Gülayşe, kimsesiz çocuklara yuva yaptırmak üzere Mola Yeri'ni yıktırmaya gitti. Mola Yeri'ne gittiğinde Ateş Kuşları'yla karşılaşan Gülayşe, onlara gitmelerini söyledi. Ali; Gülayşe ile restleşerek aslında Mola Yeri'ni değil, Ateş Kuşları'na dair her şeyi yok etmek istediğini ancak Mola Yeri'ni yıksa da içinin soğumayacağını söyledi. Gülayşe, Ali'nin "Varsa hakkım, sana helal. Yık şu evi, ikimizin de ıstırabı bitsin!" cümleleri üzerine yıkımı başlattı ancak son anda bu kararından döndü.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 25. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.