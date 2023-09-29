Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Yunus Emre karakteriyle Gökhan Atalay...

Gökhan Atalay, Yunus Emre karakteriyle ‘Kuruluş Osman’da! Daha önce canlandırdığı 'Yunus Emre' karakteriyle akıllara kazınan Gökhan Atalay, bu kez Kuruluş Osman'da yer alacak!

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan fenomen dizi 'Kuruluş Osman'ın' beşinci sezon kadrosuna Yunus Emre karakteriyle Gökhan Atalay katıldı. Gökhan Atalay daha önce 'Yunus Emre ' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.

Yeni hikayesi, dekorları ve oyuncu kadrosuyla Çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil olurken diziye Yunus Emre karakteriyle katılan Gökhan Atalay şimdiden büyük ses getirdi.

Osman Bey'in manevi partneri Yunus Emre

Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda o'nun yolunu aydınlatacaktır.

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Bozdağ'a Filme ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.