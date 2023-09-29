Mutfak Bahane'de kıyasıya rekabet bu hafta da devam etti

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Büyük sürprizler ile başlayan Mutfak Bahane'de ilk hafta finali herkesi şok etti Fenomen yarışmacılar ile hafta boyunca ekranda olan Mutfak Bahane'ye Cuma finalinde yaşananlar damga vurdu.

Ceylan Kaya'yı kim kilitledi?

Soyunma odasında mahsur kalan kayınvalide yayın başladıktan sonra yetişti, yayın öncesi dakikalarca kilitli kaldığı odanın güvenlik kamerası görüntüleri ise herkesi şaşırttı.

Gülcan kayınvalide niçin gelinini suçladı?

Kapının kapanmasını engelleyen çöp kovasını çekerek Ceylan Kaya'yı oda da kilitli bırakan kayınvalide suçu gelinine atarak kurtulmaya çalıştı.

Acı yemek büyük tepki topladı?

Sürpriz malzeme Kore salçası olan çömlekte tavuk yemeği ise stüdyoda büyük kaos yarattı. Salçayı çok iyi bildiğini iddia eden Hayriye kayınvalide bu salçayı yemeklerinde çok fazla kullanınca yenilmeyecek bir yemek ortaya çıkarttı.

Haksız 5 puan?

Özge ve hayriye annenin yenilmeyecek kadar acı olan tabağına burak beş puan verince ortalık karıştı. Stüdyoyu terk eden Hayriye kayınvalide valizini toplayıp gitti. "İstenmediğim yerde durmam'' diyen kayınvalide gelini ile yaşadığı olaylar yüzünden yarışmadan çekildi.

Tatlıyı çöp poşetine koyan Harun ortalığı nasıl karıştırdı?

İkinci etaptaki tatlıyı beğenmeyen ve çöp poşetine koyan Harun ise herkesten büyük tepki topladı. Haftanın 15 bilezik kazananı Seda ve Harun olurken Özge ve Burak ise yarışmaya veda etti.