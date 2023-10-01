Ahmet Talha Dağlı, Milyoner'de yeni rekortmen olacak mı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yeniden 1 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşanıyor. Ahmet Talha Dağlı'nın 'milyoner' olmak için yarışacağı yeni bölüm bu akşam 20.00'de atv'de!

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşanıyor. Son olarak Rabia Birsen Göğercin'in yakaladığı başarıyı tekrarlamak isteyen Ahmet Talha Dağlı, büyük ödül için yarışıyor. Yeni para ağacıyla ilk kez milyonluk soruya ulaşan isim olan Ahmet Talha Dağlı, 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlaması halinde Kim Milyoner Olmak İster tarihinde ilk kez 5 milyon TL'lik soruyu açtıran yarışmacı olarak tarihe geçecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularına büyük bir özgüvenle yanıt veren 19 yaşındaki Ahmet Talha Dağlı, başarısını milyonluk soruda sürdürme istiyor.

Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı hangi üniversitede okuyor?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümü öğrencisi olan Ahmet Talha Dağlı, yarışmanın ilk etabında hedeflerini Milyoner izleyicisiyle paylaştı. Genç yarışmacı, iyi bir ekonomist olmak istediğini ifade ederken halihazırda bu alanda çalışmalar yaptığını dile getirdi. Kim Milyoner Olmak İster'de zorlu soruları geride bırakan 19 yaşındaki yarışmacı, eğitim hayatındaki başarıyı stüdyoya da yansıttı.

Ahmet Talha Dağlı, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni rekortmeni olabilecek mi? Son olarak Rabia Birsen Göğercin'in yakaladığı başarıyı yakalayabilecek mi?

19 yaşındaki Ekonomi bölümü öğrencisi Ahmet Talha Dağlı'nın yarışacağı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de atv'de!