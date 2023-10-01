Gençler arasında işler karışıyor!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in son bölümünde neler oldu?

Sado öldü, suç Suzan'ın üstüne mi kalacak?

Orhan bir anda çıkıp gelen annesi karşısında şaşkınlığını attıktan sonra öfkelenir ve onu istemez. Ancak yaşlı kadının kolay pes etmeye niyeti yoktur. Türlü numaralarda kendi eve kabul ettirmeye çalışır.

Okulda verilen ödevde Ömer Lidya ile Asiye Mahir ile eşleşir. Ancak Asiye'nin kalbi de aklı da hala Doruk'tadır.

Berk ise Aybike'nin kendisinden neden uzaklaştığını anlayamaz ve nedenini iyice sorgulamaya başlar. Aybike ise gerçekleri söylemediği için Berk'ten ayrılmak zorundadır. Lidya herkesi evlerine akşam yemeğine davet eder. Süsen orada çekilen fotoğrafı görünce çılgına döner ve Ömer'e gider. Kavga eden ikili sonunda barışır. Ömer abisinin ölümünde onun suçu olmadığını kabul eder, aşkı üstün gelir.

Şevval, Sado'ya parasını vermek üzere randevulaşır. Suzan'da Sado'yu Ahmet'in ölümündeki sır perdesini aralamak için takiptedir. Şevval parayı verir ancak Sado'nun peşindeki karanlık adamlar onu bıçaklar; parayı da alır.

Şevval kaçıp polise olayı ihbar eder, her şey Sado'nun cesedi başındaki Suzan'a kalır.