Kardeşlerim'in kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor

Şeyma Korkmaz da sevilen diziye dahil oldu!

Yapımını NGM'nin yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kardeşlerim'e yeni sezonda sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor.

Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nin ardından Şeyma Korkmaz da dizinin kadrosuna katıldı. Süsen'in annesi olarak Kardeşlerim izleyicisinin karşısına çıkacak olan Korkmaz, bu kadar büyük ve sevilen bir ailenin içinde yer almaktan dolayı çok sevinçli olduğunu belirtti.

Kardeşlerim yine trend listesinde!

Hem yayınlanan bölümleri hem de 99. Bölüm tanıtımı ile en çok izlenen videolar listesine giren Kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleri ile cumartesi akşamı atv'de.