Anadolu’nun yeni sultanı kim olacak?

Osman Bey divanı topladı

'Kuruluş Osman'ın 131. Bölümünde Sultan Mesud'un zehirlenmesiyle Anadolu'yu bir arada tutan Selçuklu Devleti'nin sonu yaklaşırken, Anadolu'da ise sultanlık için savaş başladı.

Kuruluş Osman'ın 131. Bölümünde Sultan Mesud'un zehirlendiğinin haberini alan Osman Bey, Bey'lerini divanında topladı ve onlarla istişare etti. Osman Bey, Kestel'in fethini durdurduğunu ve halkın yeni bir sultana ihtiyacı olduğunu söyledi. Osman Bey'in "Bu vazifeye talip olalım mı?" sorusuna Boran Bey, Konur Bey, Orhan Bey ve Alaeddin Bey; Osman Bey'i desteklerken, Bayındır Bey ise Germiyanoğulları'nın boyunduruğu altına girmeyi teklif etti. Osman Bey, oğlu Alaeddin'i Konya'ya emanetleri almak için gönderirken, oğlu Orhan'ı ise Sancaksızlar'ı kendi saflarına çekmek için ikna etmeye gönderdi.