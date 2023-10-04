Boran Bey, Hz. Yunus Emre’nin şiirini işte böyle okudu

‘Kuruluş Osman’ın 131. Bölümüne Boran Bey’in kopuz eşliğinde okuduğu Hz. Yunus Emre’nin şiiri damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 131. Bölümünde Osman Bey, ahalinin çocuklarını sünnet ettirmek için toy düzenledi. Toyun yapılacağı saray avlusuna çıkan Osman Bey, sünnet edilecek çocuklara şefkatle yaklaşarak "Atlanacağız! Pusatlanacağız! Nice fetihlere beraber yürüyeceğiz!" dedi. Osman Bey'in, Kayı'nın evlatlarını sünnet ettirmek için düzenlediği toya katılan Hz. Yunus Emre, Boran Bey tarafından söylenen ve kendisine ait olan şiiri duyunca duygulandı. Osman Bey, beğeniyle dinlediği şiirin dizelerinin kime ait olduğunu sorunca Boran Bey ise "Yüzünü gören ve adını bilen kimse yok. Aşık Emre derler." şeklinde cevapladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 131. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.