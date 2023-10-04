Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı

Türkiye haftalardır Betül Yurulmaz isimli kadının eşi Veysel Yurulmaz ile yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor.

Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.

Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı. Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

İkiz bebekleri için "Bu işin içine sokmak istemiyorum" diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.

Yüz milyonda bir ihtimal gerçek oldu!

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü.