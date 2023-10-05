Gülayşe Kara ile evleniyor, Barbaros gemileri yakıyor!

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor. Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?

Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken!

Gülayşe ve Barbar artık hep dip dibeler. Bu yüzden kalplerinin sesini duymamaya çalışmak daha da zorlaşır. Küçük didişmeleri eski günleri hatırlatırken birbirlerinden nasıl uzak duracaklar?



