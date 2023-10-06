Gülayşe’nin planı!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 26. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe, babasını öldüren Feza’yı yakalatmak için Kara’yla evlenerek büyük bir oyun kurdu.

'Ateş Kuşları'nın 26. Bölümünde; diyalize bağlı yaşayan Kara, acil para bulup ağabeyi Feza'nın organ mafyası çetesini çökertmek için Hüma ile nişanlanmıştı. Ancak Nizam öldükten sonra vesayeti kaybeden Kara, parasız kaldıktan sonra yeniden ağabeyi Feza'ya muhtaç olmuştu. Her şeyin farkına varan Gülayşe, Kara'ya evlenme teklifi etti. Gülayşe, "Benim tüm mal varlığıma ortak olursan, Feza beni ortadan kaldırmak isteyecek. Feza'ya beni öldürecek ortam yaratırız ve o da suçüstü yakalanır." diyerek kendisini yem yapma planını anlattı. Gülayşe, Kara'yı "Sakın ben o adamı hapse tıkmadan ölme!" şeklinde tembihledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 26. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.