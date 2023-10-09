21 yıldır görmediği annesini jet hızıyla Müge Anlı buldu

Cem Koç (21) Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı, doğduğundan beri görmediği annesine kavuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. 21 yaşındaki Cem Koç, hiç görmediği annesini bulmak için bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise Cem'in annesini dakikalar içinde buldu.

Cem Koç babasıyla öz annesinin babası resmi nikahlıyken bir ilişki yaşadıklarını daha sonra annesinin Cem'e hamile kalıp dünyaya getirdiğini, babasının ise Cem'in doğumundan sonra vefat ettiğini anlattı. Babası vefat edince, annesinin o'nu bıraktığını ve babasının resmi nikahlı eşinin kendisine bakıp büyüttüğünü bu yüzden üvey annesine minnet borcu olduğunu gözyaşlarıyla Müge Anlı'ya söyledi. Ama yıllar geçtikçe büyüdükçe öz annesini tanımak görmek isteğine hiç engel olamadığını, öz annesini tanımak istediğini anlatarak elindeki tek kare fotoğrafla annesinin bulunması için yardım istedi. Herkesi şaşırtan hızlı bir gelişme oldu ve Müge Anlı ise Cem'in annesini dakikalar içinde buldu.

Yıllardır aradığı annesi dakikalar içinde bulundu

Müge Anlı programda dakikalar içerisinde Cem Koç'a müjdeli haberi verdi. Canlı yayına önce telefonla bağlanan anne Nazan Reyis "Bana Cem'in öldüğünü söylediler. Kalbinde bir rahatsızlık olduğunu bu yüzden kaybettiğimizi söylediler. En yakın zamanda geleceğim diyerek Cem'le görüşeceğini söyledi"