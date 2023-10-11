Esaretten dönen Cerkutay, Osman Bey’le yüzleşti

‘Kuruluş Osman’ın 132. Bölümünde esir düşen ve çeşitli işkencelere maruz kalan Cerkutay, yıllar sonra Yenişehir Sarayı’na döndü.

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde Lefke Kalesi'ndeki esaretinden dönen Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na vardığında yıllardır görmediği oğluyla ve eşi Ülgen Hatun'la bir araya geldikten sonra Osman Bey'le yüzleşti. Cerkutay, esaretten döndüğü kisvesiyle kendisi için hazırlanan sofrada yemek yemeyi reddederek sitem etti. Kendisi için hazırlanan hanenin hiçbir yarasını saramayacağını ve bir kolunu kaybettiğini dile getiren Cerkutay'a karşılık Osman Bey ise her birinin hesabını tek tek soracağını ve çok uzun zamandır onu aradıklarını söyledi. Cerkutay, "Ben sizi yıllarca bekledim. Toprağın altında olsam dahi beni bulurdunuz ama gelmediniz! Beni küffarın zulmüne terk ettiniz!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. Osman Bey ise Cerkutay'ı almaya gittiklerini ancak pusuya düştüğünü söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 132. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.