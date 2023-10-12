İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekattır? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor...

İstihare namazı hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen programlar, izleyicinin aklındaki tüm soruları yanıtlamaya devam ediyor. Perşembe akşamı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, cuma sabahı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor ve pazar günü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet programları izleyicilerin tüm konularda aradıklarını bulmasını sağlıyor. Dini konularda birer referans haline gelen programlar, izleyicileri ekrana kilitliyor. Nihat Hatipoğlu'na en çok sorulan sorulardan biri ise 'İstihare namazı nasıl kılınır?' sorusu oluyor. Nihat Hoca, 'istihareye neden yatılır, istihare namazı nasıl kılınır' sorularına şöyle yanıt veriyor...

İstihare namazı nedir, nasıl kılınır? İstihare namazı kaç rekattır?

İstihare namazının nasıl kılınacağını anlatan Nihat Hoca, Perşembe gecesinin istihare için iyi bir zaman olduğunu vurguladı. İstihareye yatmanın ve istihare namazının önemini anlatan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bir şeyin hayılır olup olmadığını anlamak için istihare namazı kılıyoruz" dedi.

İstihare namazının iki rekat olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "Birinci rekatta Fatiha ve Kafirun suresi okunur, ikinci rekatta ise Fatiha ve İhlas sureleri okunur" ifadelerini kullandı. Nihat Hatipoğlu, bu süreleri bilmeyenlerin farklı sureler okuyarak da namazlarını tamamlayabileceğini söyledi.

İstihare namazı ne için kılınır?

İstihare duasının da önemine değinen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, duayı izleyenlerle paylaştı. İstihare namazının ardından edilmesi gereken o dua ise şöyle;

"Allah'ım! Ezeli ilminle halimi biliyorsun. İlmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum. Senin büyük fazlını diliyorum. Sen kadirsin. Sen gizliyi ve aşikarı bilensin. Allah'ım! Eğer benim geleceğim hakkında hayırlısı ise bu işi bana takdir et, işimi kolaylaştır, gönlümü huzurlu eyle. Eğer bu benim geleceğim hakkında şerli ise bunu benden, beni de bundan çevir. Hayırlı olan neredeyse bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnut eyle. Gönlümü ona razı eyle."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru tüm bölümleri ile atv.com.tr'de izleyicilerine ulaşıyor. Nihat Hatipoğlu'nun en çok merak edilen sorulara verdiği yanıtlar atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.