'Kuruluş Osman' yine soluksuz izlendi!

Cerkutay’ın Osman Bey’le yüzleşmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman, 132. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,91 reyting, %20,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,70 reyting, %17,75izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise %5,11 reyting, %15,10 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde esaretten dönen Cerkutay'ın Osman Bey'le yüzleşmesi bölüme damga vurdu.

Leke Kalesi'ndeki esaretinden dönen Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na vardığında yıllardır görmediği oğluyla ve eşi Ülgen Hatun'la bir araya geldikten sonra Osman Bey'le yüzleşti. Cerkutay, esaretten döndüğü kisvesiyle kendisi için hazırlanan sofrada yemek yemeyi reddederek sitem etti. Kendisi için hazırlanan hanenin hiçbir yarasını saramayacağını ve bir kolunu kaybettiğini dile getiren Cerkutay'a karşılık Osman Bey ise her birinin hesabını tek tek soracağını ve çok uzun zamandır onu aradıklarını söyledi. Cerkutay, "Ben sizi yıllarca bekledim. Toprağın altında olsam dahi beni bulurdunuz ama gelmediniz! Beni küffarın zulmüne terk ettiniz!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. Osman Bey ise Cerkutay'ı almaya gittiklerini ancak pusuya düştüğünü söyledi.

Hz. Yunus Emre, yolda karşılaştığı Bala Hatun'a Hz. Eyyub'un kıssasını anlatıp şifalı otlarından verdi. Osman Bey, Yakup Bey'in Lefke hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade etti. Sofrada her Türk Beyi'nin oturacağı yere kendi bölgelerinin değerli kumaşlarını sererek kendilerini beyliklerinde hissetmelerini sağlayan Osman Bey, Germiyanoğlu Yakup Bey'in oturacağı yeri boş bırakarak bulunduğu yerin Kayılara ait olduğunun mesajını verdi. Sultan Mesud'un ölümünün ardından Yakup Bey'in kendini cümle beyliğin hamisi olarak görmesi üzerine Osman Bey, "Selçuklu'ya vergi dahi vermezsiniz. Sadakatini sakındığın Selçuklu'ya varis mi olmak istersin?" diye sordu. Yakup Bey, Sultan Mesud ile arasının ters olduğunu ancak yollarının bir olduğunu söyledi. Osman Bey ise "Sen de bize yol gösterirsin, baş olmak için baştakine sırt çevirmek gerekir." şeklinde cevap verdi.



