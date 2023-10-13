Ali, Kara’ya böbreğini bağışladı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 27. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Ali, yıllar önce organ mafyasına terk ettiği kardeşi Kara’ya böbreğini bağışladı.

'Ateş Kuşları'nın 27. Bölümünde; çocukken organ mafyasının eline düşen ve bir böbreğini kaybeden Kara'nın, diğer böbreği de iflasın eşiğine geldi. Organ nakli yapılmazsa hayatını kaybetme tehlikesi yaşayan Kara'ya, ağabeyi Ali böbreğini bağışladı. Yıllarca Kara'yı kurtaramamış ve onu öldü zanneden Ali, Kara'ya bir can borçlu olduğunu düşünerek ona böbreğini bağışladı. Ondan habersiz ameliyat edildiği için tepki gösteren Kara'nın ameliyat belgelerini ise kâğıt üstünde nikâhlı eşi Gülayşe imzaladı. Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşımaya başladı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 27. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.