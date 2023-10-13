Gülayşe, Barbaros için kendi hesaplaşmasından vazgeçti!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 27. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Gülayşe’nin “Barbaros için her şeyden vazgeçerim” diyerek kendi adaletinden feragat ettiği sahne bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 27. Bölümünde; Kara, kendisinden izin alınmadan ameliyat edilmesine tepki göstererek Gülayşe ile boşanmayı reddetti. Kara, boşanma evraklarını tek bir şartla imzalayacağını söyledi. Kara ya Gülayşe'nin Nazmiye tarafından çöpe atıldığı videoyu Gülayşe'ye teslim edip Nazmiye'yi hapse attıracaktı ya da Gülayşe ile boşanacaktı. Gülayşe, Nazmiye'nin ipini çekmektense Kara ile boşanmayı tercih etti. Gülayşe, "Hayatta alacağımız intikamdan da, inandığımız adaletten de daha önemli şeyler var. Ben Barbaros için her şeyden vazgeçerim!" diyerek Kara'nın boşanma evraklarını imzalamasını istedi. Barbaros ise Kara'dan zorla hem videoyu aldı, hem de evrakları imzalattı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 27. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.