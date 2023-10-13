Kahraman'ın duyguları açığa çıktı Oylum evden kovuldu

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak’ın dün akşam ekrana gelen kırk birinci bölümü AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Güzide hastanede karışan evladının izini sürmeye devam ederken eline oğlu olma ihtimali olan bir isim geçti. Tarık'la birlikte buldukları adrese gidince karşılarına çıkan kişi DNA testi karşılığında para isteyince ikili büyük bir şok yaşadı. Çıkan tartışma sonrasında Tarık ve Güzide bir sonuç almadan evlerine dönseler de yardım Sezai'den geldi.

Oylum'un bebekle birlikte eve geç kalması Mualla'nın ortalığı birbirine katmasına sebep oldu. Güzide'nin kapısına dayanan Mualla, Oylum'un sadece bebeği doktora götürdüğünü öğrenince hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Mualla'nın baskılarına karşın Oylum ise Kahraman'ın desteğiyle evdeki tutsak hayatından bir nebze de olsun uzaklaştı. Ancak Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü dönen Tolga, Kahraman'la yaptığı kavga sonucu işleri iyice karıştırdı.

Tolga'nın, Kahraman'ın Oylum'a karşı bir şeyler hissettiğini söylemesi Oylum'u şok ederken olaylara şahit olan Nazan'ın ise gerçekler gözünden kaçmadı. Tolga, kendine dahi itiraf edemediği duygularını yüzüne vurunca Kahraman bu durumu Nazan'dan daha fazla gizleyemedi.

Tarık'la yeniden bir aile olmak için evine dönen Yeşim'in kararı Güzide'yi bir hayli şaşırttı. Ozan ve Zeliş'in ardından karşısında Yeşim'i gören Azra bu duruma bir hayli bozuldu. Diğer yanda İpek, Serra ve Azra arkadaşlığı İpek'in kontrolsüz hareketleriyle tehlikeli bir hal almaya başladı.

Kahraman ve Tolga kavgasından haberdar olan Mualla öfkeden deliye döndü. Oylum'u suçlayan Mualla, bebeği elinden alarak Oylum'u evden kovdu.