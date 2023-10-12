ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
12 Ekim 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 41. Bölüm

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

Güzide iki cepheyle birden mücadele ediyor

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
41. Bölüm Foto Galeri
11 Ekim 2023, Çarşamba
41. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
40. Bölüm Foto Galeri
04 Ekim 2023, Çarşamba
40. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
39. Bölüm Foto Galeri
27 Eylül 2023, Çarşamba
39. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
38. Bölüm Foto Galeri
20 Eylül 2023, Çarşamba
38. Bölüm Foto Galeri Aldatmak

ARAMA

BİZE ULAŞIN