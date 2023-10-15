Kuruluş Osman Dizisi Nerede Çekildi? Ne Zaman Başladı?

Kuruluş Osman dizisi hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik.

Televizyon tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran atv'nin popüler dizisi Kuruluş Osman nerede çekildi? Ertuğrul oğlu Osman'ın devlet kurma hedefini konu alan Kuruluş Osman dizisi ne zaman başladı? Sağlam oyuncu kadrosuna sahip atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman nerede çekildi? Ne zaman başladı?

Kuruluş Osman Dizisi Nerede Çekildi?

Yayınlandığı günlerde herkesi ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği sevenleri tarafından merak konusu ediliyor. Kuruluş Osman, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan 300 dönümlük Bozdağ platoları içerisinde çekilmektedir. Bu platolar üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa edilmiştir. Kuruluş Osman dizisinin hemen hemen bütün sahnelerinin çekimleri bu platolarda gerçekleşmektedir.

Kuruluş Osman Dizisi Ne Zaman Başladı?

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın ne zaman başladığı hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Osmanlı Devleti'nin kurulmasını konu alan başarılı dizi Kuruluş Osman'ın ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde atv'de yayınlanmaya başladı.

Kuruluş Osman Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Yeni bölümleri merakla beklenen ve atv'nin gözde dizisi olan Kuruluş Osman'ın kendisi gibi oyuncu kadrosu da efsanelerle dolu. Popüler dizinin oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Deniz Hamzaoğlu, Berk Erçer, Sevil Akı, Emre Dinler, Ömer Faruk Aran, Leyla Kırşan, Rıdvan Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Begüm Çağla Taşkın, Fatih Ayhan, Alpaslan Özmol, Tezhan Tezcan, Murat İnce, Selim Makaraoğlu gibi birçok başarılı oyuncu yer almıştır.

5. Sezon hayatına başlayan atv'nin popüler dizisi Kuruluş Osman yayınlanmış tüm bölümleriyle atv.com.tr'de yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinin bölümlerine ve diziye dair her şeye atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca, atv'nin güncel ve klasik haline gelen tüm dizilerine atv.com.tr'den ulaşabilirsiniz.