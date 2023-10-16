Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisinin Leyla'sı Kimdir? Ebru Özkan Biyografisi

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atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncularından Ebru Özkan, başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. BBCS'de Leyla Türk karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Ebru Özkan kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yıldızlarından Ebru Özkan hakkında en güncel bilgiler burada…

Ebru Özkan kimdir, nereli? Ebru Özkan kaç yaşında?

18 Kasım 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ebru Özkan Saban, ilkokul eğitimini de aynı şehirde aldı. Sonrasında hayatına bir süre Nevşehir'de devam eden başarılı oyuncu, ortaokul ve lise hayatını bu şehirde geçirdi. Bu yıl itibariyle 45 yaşında olan Ebru Özkan Saban, projeleriyle öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor.

Ebru Özkan hangi üniversite mezunu?

Lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra üniversite için yeniden Ankara'ya dönen Ebru Özkan Saban, Bilkent Üniversitesi'ni burslu kazandı. Ardından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi'ne geçiş yapan ünlü oyuncu, bu fakülteden mezun oldu.

İlkokul yıllarından itibaren sanata ilgi duyan ve tiyatro eğitimi almaya başlayan BBCS'nin Leyla'sı, 'Milli Piyango' isimli bir oyun yazdı. Ankara'da lisans eğitimini sürdürdüğü sırada modellik yapan Ebru Özkan, çeşitli yapımlarda rol alarak oyunculuğa ilk adımı attı.

Ebru Özkan'ın oynadığı diziler nelerdir?

Birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu Ebru Özkan Saban, 2018 yılında Şahin Tepesi dizisinde başrol oyuncu olarak kadroya girdi. atv ekranında yayınlanan Şahin Tepesi'nde Melek karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Hakim dizisinin de kadrosunda yer aldı. Hakim'de Yasemin isimli güçlü bir avukata hayat veren Ebru Özkan Saban, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla Türk karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yer aldığı dizi ve filmlerle çeşitli ödüllere layık görülen Ebru Özkan Saban, canlandırdığı İpek Tekin karakteriyle Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Ebru Özkan Saban, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ebru Özkan'ın oynadığı filmler nelerdir?

2006'da Kabuslar Evi ile ilk kez beyazperde deneyimi yaşayan başarılı oyuncu, 2010 yılında Çınar Ağacı filmiyle bir kez daha kamera karşısına geçti. 2015'te Rüzgarın Hatıraları filminin başrolünde yer alan oyuncu, 2020 yılında Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde Mara Hatun karakterine hayat verdi. Ebru Özkan Saban, birçok tiyatro oyununda da rol aldı.

Ebru Özkan evli mi, çocuğu var mı?

Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Ebru Özkan, kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban'la evlendi. Ertan Saban'la evliliğinin ardından Ebru Özkan Saban olarak da bilinen ünlü oyuncunun bir kızı var. Saban çiftinin 2018 yılında dünyaya gelen kızlarının ismi ise Biricik Saban.